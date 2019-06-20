صور.. حكاية معسكر جمصة لاستضافة انشطة الطلاب الصيفية .. تعرف على تفاصيله

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

تفقد الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب معسكر الطلاب الدائم بجمصة، لمتابعة استعدادات المعسكر لاستقبال الطلاب في موسم الانشطة الصيفية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة.

وتقدر مساحة المعسكر بحوالى 10 آلاف مترا،مجهزة لاستقبال حوالى 250 طالبا، ويتيح استضافة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والترفيهية من خلال ملعب كرة القدم والكرة الطائرة، وترابيزات تنس الطاولة، والشطرنج، كما يمكن إقامة حفلات السمر والفقرات الغنائية والترفيهية ومجهز بمسرح وقاعات مشاهدة التلفزيون وأماكن لممارسة مختلف الأنشطة.

وتفقد نائب رئيس الجامعة أعمال الصيانة والتجديدات والتى اشتملت على إنشاء وتعلية السور الخارجى للمعسكر وتجديد بوابات المعسكر وإحلال وتجديد البنية التحتية للمعسكر ودهانات الغرف والشاليهات، كما وجه باستكمال تشطيب الدور الرابع بالمبنى الملحق للمعسكر والذى من المقرر ان يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمعسكر بحوالى 80 سريرا.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عبد اللطيف، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم فهمى، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور عصام محمد، مدير المعسكر، وعمرو مخيمر، رئيس اتحاد الطلاب.