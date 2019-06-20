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صور.. تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات لمبانى وأسوار بدون ترخيص بمدينة الأقصر

الخميس، 20 يونيو 2019 03:31 م
صور.. تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات لمبانى وأسوار بدون ترخيص بمدينة الأقصر تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر،حملة لإزالة كافة أنواع المخالفات، والتعديات المقامة بدون ترخيص داخل نطاق المدينة، حيث نجح القائمون على تنفيذ الحملة فى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء أسوار ومباني من الطوب الأبيض والأحمر، بدون ترخيص وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.
 
جاء تحت إشراف حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر،اليوم الخميس،بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية،تحت إشراف اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، والعقيد حسن زيور مأمور قسم شرطة الأقصر،والرائد محمد حنفي رئيس مباحث بندر الأقصر.
 
ومن جانبه،قال أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية،أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات،لافتاً إلى أن كافة القرارات عبارة عن أسوار ومباني بدون ترخيص، بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008،مشيراً باستمرار حملات إزالة التعديات ومواجهة أي مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وشملت القرارات التي تم تنفيذها مايلى:(11 لسنة 2018 بشارع أحمد عرابي بمساحة 150متر، و103 لسنة 2019 بشارع جزية العوامية بمساحة 150متر،و259 لسنة 2018 بمنطقة أبوالجود بمساحة 12متر، و95 لسنة 2019 بشارع خالد بن الوليد بمساحة 192متر، و38 لسنة 2019 بشارع السيتي بالكرنك بمساحة 100متر).
 
وتضمنت كافة الإزالات مساحات بمسطح 604 مترا مربعا)، وشارك بالحملة كل من مصطفى محمد عدلي وأحمد محمود دياب مشرفى المتابعة الميدانية،وسالم أنور مرسي وطارق محمد حامد ومحمد حسان بخيت مشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر.
 
تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص (1)
إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص

تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص (2)
إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص

تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص (3)
إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص

تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص (4)
إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص
 
تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص (5)
إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص 

تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص (6)
 إزالة تعديات لمباني وأسوار بدون ترخيص

 


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ازاله التعديات

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