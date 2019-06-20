صور.."تعليم الوادى الجديد": لجنة لتقييم حاصلات الصوب بمدرسة الخارجة الزراعية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

شكل الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، لجنة متخصصة لتقييم حاصلات الصوب الزراعية بمدرسة الخارجة الزراعية، مشددا على ضرورة مراعاة الحيادية والنزاهة فى أعمال اللجنة .

وقال وكيل تعليم الوادي الجديد، أن اللجنة المشكّلة تضمنت مدير إدارة التوجيه المالى والإدارى بالمديرية، ومدير إدارة التعليم الفنى الزراعى بالمديرية، وعضوية مختصان فنيان من مدرسة موط الزراعية، وذلك وقوفًا على الحالة الصحية والإنتاجية للنباتات المنزرعة بصوب مدرسة الخارجة الزراعية .

وأشاد التداوى، بجهود إدارة التعليم الزراعى بإدارة الداخلة التعليمية، ومعلمى مدرسة موط الثانوية الزراعية أعضاء اللجنة المشكّلة، وتحملهم مشقة عناء السفر لتنفيذ تكليف اللجنة .