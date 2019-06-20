صور.. تضامن البحر الأحمر تنظم ندوة ثقافية لحجاج الجمعيات بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر،اليوم الخميس،ندوة ثقافية لحجاج الجمعيات الاهلية بمدينة سفاجا بحضور ممثل من مديرية الاوقاف ومدير ادارة التضامن الاجتماعي بسفاجا.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر،في بيان لها ان تنفيذا لتعليمات المؤسسة القومية للحج وتوجيهات اللواء محافظ البحر الأحمر وياسر بخيت مديرالمديرية،تم عقد الندوة الثقافيه الثانيه بقاعة المعلمين بمدينة سفاجا لحجاج الجمعيات الأهلية بسفاجا.

ترأس الندوة مدير الادارة الاجتماعية بسفاجا بحضور الشيخ حسين السيد مندوب مديرية الأوقاف بشرح اداء مناسك الحج وقام كل من مشرفى حج الجمعيات بشرح الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها وذلك للوقوف على الإجراءات التى يتم اتباعها وشرح سبل التيسير على الحجاج لأداء المناسك بصورة منظمة وسلسة.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في بيان لها أن سوف يتم عقد ندوة أخرى لحجاج مدن الجنوب فى الأيام القليلة المقبلة.