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صور.. تسليم متطوعي المجموعة السادسة بالإسماعيلية تيشرت منتخب مصر

الخميس، 20 يونيو 2019 10:09 م
صور.. تسليم متطوعي المجموعة السادسة بالإسماعيلية تيشرت منتخب مصر متطوعى الاسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قام محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية ببطولة كأس أمم إفريقيا، بمنح الشباب  المتطوعين فى لجان البطولة بالمحافظة تيشرت منتخب مصر، وسط فرحة المتطوعين، لاستقبال منتخب غينيا بيساو، الذى وصل مطار القاهرة وفى طريقة إلى الإسماعيلية.

وقال، محمد شيحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه حريص على تشجيع الشباب  المتطوعين فى اللجان المختلفة ببطولة أمم أفريقيا، بعد المجهود الكبير لأعضاء اللجان، وحرصهم على تقديم صورة مشرفة أمام الوفود الرياضية التى تصل الإسماعيلية استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.

 

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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