صور.. تحرير 6 مخالفات لمخابز لبيعها 3 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداء

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملاتهم علي الأسواق والمخابز لضبط المخالفين وحماية المواطنين، وذلك بناء علي توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ونجحت الحملات التموينية فى ضبط 3 أجولة دقيق مدعم زنة 50 كيلو جراما قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط مخبز تصرف فى 2 طن ونصف دقيق مدعم مخابز بلدية، وآخر تصرف فى ربع طن دقيق مدعم مخابز بلدية، ومخبز تصرف فى 2 جوال دقيق مدعم زنة 50 كيلو جراما، ومخالفة توقف عن الإنتاج و2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وقاد الحملات عاصم أبو حساب وكيل مديرية التموين، ولجنة برئاسة عبد الرزاق الصافى رئيس الرقابة التموينية، وعضوية رفاعى أحمد وعز الدين يوسف وأحمد ربيع مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة التجارة الداخلية، حيث تم عمل خطة عمل رقابية محكمة لمحاصرة المخالفين من أصحاب الأنشطة التموينية ومازالت الحملات مستمرة.