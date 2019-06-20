صور.. بائعة بورسعيد مصابة بشلل وتناشد التضامن للحصول على معاش

بورسعيد محمد فرج

"نور" سيدة تناهز الثامنة والعشرين من عمرها تعيش بمنطقة رمسيس شرقية متزوجة منذ 12 عاما ولديها 5 أبناء وليس لها مصدر رزق سوى بيع الذرة المشوى رغم أنها تعانى من شلل الأطفال.

وتقول نور لـ"اليوم السابع" أعانى من شلل الأطفال منذ الصغر بالذراع والقدم اليمنى ولكن ما باليد حيلة مفيش مصدر رزق آخر يعيننى على أعباء الحياة سوى بيع "الذرة المشوى" بطريق بحر البقر وبقاوم النار والحر 5 سنوات علشان لقمة العيش أوفرها لأولادى البنات رغم أن الأطباء منعونى من التعرض لدرجات الحرارة الشديدة.

وتضيف قائلة: أحلم بمعاش لأصرف على أولادى البنات لأن مفيش مصدر رزق خالص بعد انتهاء موسم الذرة غير أن زوجى يزاول صيد السمك من ترعة السلام علشان شوية سمك نبيعهم بـ 20 جنيها ويوم مفيش خالص والحمد الله راضين ولكن بندور عن دخل ثابت.

وبحزن شديد قالت : أنا حزينة ببكى على أولادى علشان الحياة صعبة ومش قادرين نوفر ليهم احتياجاتهم حتى التعليم بنت واحدة اللى بتتعلم لأننا اسرة معدومة وغير قادرة على سداد فواتير الكهرباء والمياه.

وتناشد نور وزيرة التضامن الاجتماعى بمنحها كدخل ثابت لأسرتها لمواجهة أعباء الحياة وسداد فواتير الكهرباء المتراكمة التى وصلت أكثر من 5 آلاف جنيه.