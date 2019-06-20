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صور.. المستشار جمال عبدالرحمن يكرم فريق محكمة البحر الأحمر لفوزة بدورى المصالح

الخميس، 20 يونيو 2019 04:38 م
صور.. المستشار جمال عبدالرحمن يكرم فريق محكمة البحر الأحمر لفوزة بدورى المصالح تكريم رئيس المحكمة لفريق كرة القدم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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كرم المستشار جمال أحمد عبد الرحمن، رئيس الاستئناف ، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، فريق محكمة الغردقة لحصوله على المركز الأول في دورى المصالح الحكومية. 
 
وتقدم رئيس المحكمة بالشكر لفراج عبد المقصود فراج وكيل المديرية للرياضة علي مجهوداته في المجال الرياضي بمحافظة البحر الاحمر.
 
كما كرم رئيس المحكمة الكابتن ممدوح خليفة على مدير الادارة العامه للرياضة بالبحر الأحمر علي حسن تنظيم البطولة  وظهورها بالمستوي اللائق، التي ظهرت به. 
 
وأهدى فراج عبد المقصود وكيل مديرية الشباب للرياضة كاس التعاون الرياضي لرئيس المحكمة. 
 
 
 
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البحرالاحمر

محكمة البحر الأحمر

دوري المصالح الحكومية

مديرية الشباب والرياضة

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