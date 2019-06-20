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صور.. العالم يحتفل باليوم العالمى للاجئين وسط تفاقم أزماتهم

الخميس، 20 يونيو 2019 09:40 ص
صور.. العالم يحتفل باليوم العالمى للاجئين وسط تفاقم أزماتهم
وكالات

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يحتفل العالم اليوم الخميس، باليوم العالمى للاجئين، والذى يمثل فرصة لمناقشة أوضاع اللاجئين، وكيفية حل الأزمات التى تواجههم فى العديد من مناطق العالم.

وقد ارتفع عدد اللاجئين والنازحين فى العالم خلال عام 2018 إلى أكثر من 70 مليون شخص، وفق تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، فيما اعتبرت جهات أخرى أن هذا العدد أقل من الحقيقى للأشخاص الذين تركوا ديارهم.

أحد اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن
أحد اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن
أحد اللاجئين الفلسطينيين
أحد اللاجئين الفلسطينيين
إحدى اللاجئات
إحدى اللاجئات
أطفال اللاجئين
أطفال اللاجئين
أطفال من أفغانستان
أطفال من أفغانستان
اللاجئون الأفغان
اللاجئون الأفغان

سيدة من ميانمار تمارس حرفتها
سيدة من ميانمار تمارس حرفتها

سيدة من ميانمار
سيدة من ميانمار

طفلة أفغانية
طفلة أفغانية

طفلة فلسطينية فى الأردن
طفلة فلسطينية فى الأردن

لاجئ فلسطينى بالأردن
لاجئ فلسطينى بالأردن

لاجئ فلسطينى
لاجئ فلسطينى

لاجئ
لاجئ

لاجئة أفغانية
لاجئة أفغانية

لاجئة صينية
لاجئة صينية

لاجئة فلسطينية
لاجئة فلسطينية

لاجئة من التبت تعمل فى مجال الحياكة
لاجئة من التبت تعمل فى مجال الحياكة

لاجئة من التبت تمارس حرفتها
لاجئة من التبت تمارس حرفتها

لاجئة من التبت
لاجئة من التبت

مسنة فلسطينية
مسنة فلسطينية
 

 


اللاجئين

اليوم العالمى للاجئين

أزمة اللاجئين

الأمم المتحدة

النازحين

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