صور.. العالم يحتفل باليوم العالمى للاجئين وسط تفاقم أزماتهم

وكالات

يحتفل العالم اليوم الخميس، باليوم العالمى للاجئين، والذى يمثل فرصة لمناقشة أوضاع اللاجئين، وكيفية حل الأزمات التى تواجههم فى العديد من مناطق العالم.

وقد ارتفع عدد اللاجئين والنازحين فى العالم خلال عام 2018 إلى أكثر من 70 مليون شخص، وفق تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، فيما اعتبرت جهات أخرى أن هذا العدد أقل من الحقيقى للأشخاص الذين تركوا ديارهم.