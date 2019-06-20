صور.. العالم يحتفل باليوم العالمى للاجئين وسط تفاقم أزماتهم

يحتفل العالم اليوم الخميس، باليوم العالمى للاجئين، والذى يمثل فرصة لمناقشة أوضاع اللاجئين، وكيفية حل الأزمات التى تواجههم فى العديد من مناطق العالم.
وقد ارتفع عدد اللاجئين والنازحين فى العالم خلال عام 2018 إلى أكثر من 70 مليون شخص، وفق تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، فيما اعتبرت جهات أخرى أن هذا العدد أقل من الحقيقى للأشخاص الذين تركوا ديارهم.
أحد اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن
أحد اللاجئين الفلسطينيين
إحدى اللاجئات
أطفال اللاجئين
أطفال من أفغانستان
اللاجئون الأفغان
سيدة من ميانمار تمارس حرفتها
سيدة من ميانمار
طفلة أفغانية
طفلة فلسطينية فى الأردن
لاجئ فلسطينى بالأردن
لاجئ فلسطينى
لاجئ
لاجئة أفغانية
لاجئة صينية
لاجئة فلسطينية
لاجئة من التبت تعمل فى مجال الحياكة
لاجئة من التبت تمارس حرفتها
لاجئة من التبت
مسنة فلسطينية
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