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صور.. أهالى صان الحجر يشتكون من نقص مياه الرى بترعة المسلمية

الخميس، 20 يونيو 2019 08:39 ص
صور.. أهالى صان الحجر يشتكون من نقص مياه الرى بترعة المسلمية ترعة المسلمية
الشرقية - فتحية الديب

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أعرب العشرات من المزارعين بمركز ومدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، اليوم، عن استيائهم الشديد من نقص مياه الرى بترعة المسلمية، والتهديد ببوار محاصيلهم الزراعية.

وقال عدد من الأهالى بصان الحجر إن مياه الرى لم تصل لترعة المسلمية، منذ شهر، وهناك ما يقرب من 3000 فدان من الأراضى الزراعية، لم تصلها مياه الرى، خاصة أن العديد من الأهالى زرعوا محصول الأرز وسوف يتلف بسبب نقص المياه، وهذا يكبد الأهالى خسارة مالية فادحة، لاعتمادهم عليه كمحصول أساسى، وأيضا القطن.

ومن جانبه أفاد مصدر مسئول بمديرية الرى بالشرقية بشأن نقص المياه بمراكز شمال المحافظة، أن الرى يقوم بحملة تطهير العديد من الترع وسوف يتم فتحها خلال أيام معدودة ووصل المياه إلى الترع.

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الشرقية

مركز صان الحجر

مياه الري

ترعة المسلمية

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