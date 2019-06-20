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صرف 75% من مقررات يونيو لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن

الخميس، 20 يونيو 2019 12:06 ص
صرف 75% من مقررات يونيو لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن صرف سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر يونيو الجارى، وأنه جرى صرف ما يقرب من 75% من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه القبلى حتى الآن، بجانب صرف الشركة العامة للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه البحرى.

كانت وزارة  التموين والتجارة الداخلية، قد عقدت اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمناقشة الخطة الاستراتيجية التى جرى وضعها بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة، ومنها شركتا قها وإدفينا، بحضور اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الادارة ورؤساء شركتي قها وادفينا، ومعاونى الوزير، ومُمثل وزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك اعضاء المكتب الاستشارى القائم بإعداد دراسة الدمج والتطوير.
 


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