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"صحة أسوان" تختتم قوافل مبادرة "أيامنا أحلى" للتوعية بالقضية السكانية.. صور

الخميس، 20 يونيو 2019 10:14 ص
"صحة أسوان" تختتم قوافل مبادرة "أيامنا أحلى" للتوعية بالقضية السكانية.. صور جانب من مبادرة أيامنا أحلى
أسوان - عبد الله صلاح

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اختتمت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، فعاليات قوافل "أيامنا أحلى" للتوعية بالقضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، حيث تقوم فكرة المبادرة على أساس الحديث مع كل شريحة عمرية بطريقة مناسبة لفكرها.
 
وشملت أعمال القوافل الإدارات الصحية بإدفو شرق وادفو غرب ودراو، وذلك خلال الفترة من يوم 15 - 19 يونيو، و تحت اشراف الدكتور "محمد عبد المنعم سرور"، وكيل مديرية الصحة بأسوان ومدير ادارة تنظيم الأسرة.
 
من جانبه، أكد الدكتور محمد سرور وكيل مديرية الصحة بأسوان، أن المبادرة تستهدف الأماكن الأكثر احتياجا عن طريق عدد من العيادات المتنقلة، بالإضافة لتواجد طبيبات أخصائيات داخل العيادات الثابتة، مشيرا إلى أن مبادرة "أيامنا أحلى" لها شقين الأول خدمي ويشمل اتاحة الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة في المناطق الأكثر احتياجا، أما الشق الثانى للمبادرة هو توعوى يشمل تقديم ندوات ولقاءات توعية بالوسيلة الأنسب حسب طبيعة كل مجتمع.
 
جانب من مبادرة أيامنا أحلى (1)
جانب من مبادرة أيامنا أحلى 

جانب من مبادرة أيامنا أحلى (2)
جانب من مبادرة أيامنا أحلى

جانب من مبادرة أيامنا أحلى (3)
جانب من مبادرة أيامنا أحلى 

جانب من مبادرة أيامنا أحلى (4)
جانب من مبادرة أيامنا أحلى 

جانب من مبادرة أيامنا أحلى (5)
جانب من مبادرة أيامنا أحلى

صحه اسوان

مبادره ايامنا احلى

تنظيم الاسره

محافظه اسوان

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