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شوف بعيون سوبر كورة كيف يكون احتفال عمال مصر بالإنجاز فى استاد القاهرة

الخميس، 20 يونيو 2019 08:03 م
شوف بعيون سوبر كورة كيف يكون احتفال عمال مصر بالإنجاز فى استاد القاهرة عمال مصر يحتفلون بإنجاز استاد القاهرة
كتبت نورهان طمان

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تجولت عدسة "سوبر كورة"، داخل مدرجات ستاد القاهرة، والتى ظهر بشكل جمالى يفوق كل التوقعات، و قام عمال النظافة بتجهيز مقاعد المشجعين، و ردد أحدهم :" تحيا مصر .. يحيا الرئيس السيسى"،وذلك  قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بساعات قليلة، والتى تنظمها مصر. 

 
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CAN 2019

منتخب الفراعنة

مصر

الفراعنه

منتخب مصر

كأس الأمم الإفريقية

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