شوف بعيون سوبر كورة كيف يكون احتفال عمال مصر بالإنجاز فى استاد القاهرة

تجولت عدسة "سوبر كورة"، داخل مدرجات ستاد القاهرة، والتى ظهر بشكل جمالى يفوق كل التوقعات، و قام عمال النظافة بتجهيز مقاعد المشجعين، و ردد أحدهم :" تحيا مصر .. يحيا الرئيس السيسى"،وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بساعات قليلة، والتى تنظمها مصر.
شوف بعيون سوبر كورة كيف يكون احتفال عمال مصر بالإنجاز فى استاد القاهرةالخميس، 20 يونيو 2019 08:03 م
عمال مصر يحتفلون بإنجاز استاد القاهرة
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