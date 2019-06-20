شكرى يبحث مع نظيره الإثيوبى تطورات العلاقات الثنائية ومفاوضات سد النهضة

كتب : أحمد جمعة

التقى سامح شكري، وزير الخارجية اليوم الخميس "جيدو اندرجاتشيو" وزير خارجية إثيوبيا، وذلك على هامش اجتماع المتابعة الوزاري للشركاء الإقليمي للسودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين ومفاوضات سد النهضة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث ، الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية نقل خلال اللقاء تعازي السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي في وفاة والده ، كما أكد تطلعه للعمل مع وزير الخارجية الإثيوبي الجديد من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الجانبين أكدا خلال اللقاء حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المصرية المباشرة في إثيوبيا، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعه للتعاون مع مصر من أجل تطوير العلاقات الثنائية لآفاق أرحب في كافة المجالات.

وأضاف حافظ، أن الوزيرين ناقشا تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث أكد الوزير شكري على أهمية الإسراع بوتيرة المفاوضات وضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما أكد الوزير شكري على نية مصر توجيه الدعوة لعقد الاجتماع السداسي الذي يضم وزراء الخارجية والري في مصر والسوان وإثيوبيا في أقرب فرصة مواتية تنفيذا لتوجيهات زعماء الدول الثلاث، وذلك لمواصلة المفاوضات حول سد النهضة، وبما يؤمن مصالح مصر والسودان المائية ويحقق التنمية لإثيوبيا.