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شركة الاتصالات السعودية تدشن خدمات الجيل الخامس " G5 " تجارياً بالمملكة

الخميس، 20 يونيو 2019 04:31 م
شركة الاتصالات السعودية تدشن خدمات الجيل الخامس " G5 " تجارياً بالمملكة الاتصالات السعودية
كتب محمد جمال

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أعلنت مجموعة شركة الاتصالات السعودية عن تدشينها رسمياً خدمة الجيل الخامس G5 تجاريا بالمملكة كأول مشغل يوفر الخدمة بصورة تجارية ومتاحة للعملاء بعدد من مدن المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة شركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن هذا الإطلاق يؤكد ريادة المجموعة وتطورها كممكن رئيسى للتحول الرقمي، وكتأكيد لتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، مشيرًا إلى أن الإطلاق التجارى للخدمة بالسعودية، يأتى متزامنا مع إطلاق شركة VIVA الكويت إحدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجاريا قبل أيام كأول مشغل بالكويت، كما ستطلق شركة VIVA البحرين احدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجاريا بالبحرين قريباً.


وأكد المهندس الناصر أن "الاتصالات السعودية" قامت بتطوير البنية التحتية للشبكة اللاسلكية بالمملكة، وزيادة انتشارها وتوفير التقنيات العالمية الأحدث، وتسريع نشر شبكة الجيل الخامس G5 التى توفر تحولا تقنيا كبيرا وشبكة أساسية لتطبيقات المستقبل ومنها فى الوقت الحاضر توفير إنترنت متنقل بسرعة فائقة ليس لها مثيل فى مناطق المملكة، حيث ستتوفر خدمات شبكة الجيل الخامس فى مرحلتها الأولى حالياً فى مناطق محددة فى عدد من المدن الرئيسية، وذلك باستخدام أجهزة (راوتر) منزلى سيكون متوفراً فى منافذ بيع محددة للاتصالات السعودية وحسب احتياجات العملاء.


ويأتى هذا التدشين تأكيداً لريادة "الاتصالات السعودية" فى تقديم تقنيات وخدمات مبتكرة للعملاء على مستوى المملكة والمنطقة، حيث سوف يسهم الجيل الخامس فى رفع كفاءة السرعة والأداء لشبكات الاتصالات اللاسلكية، كما لن يقتصر أثر على كفاءة الاتصال بين الاشخاص وهواتفهم أو حاسباتهم فقط، بل فى استخدامات متطورة لهذا الجيل كالخدمات المرتبطة بإنترنت الأشياء والذكاء الصناعى والروبوتات.


وكانت مجموعة شركة الاتصالات السعودية قد أطلقت فى مايو 2018، وبحضور صاحب السمو الملكى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس للشركة بعد اكتمال تجاربها، وذلك للمرة الأولى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى إجرائها لأول اتصال بتقنية الجيل الخامس على هاتف ذكى فى الشرق الأوسط ضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وذلك جزءا من قيادتها لاختبارات الجيل الخامس، التى بدأتها منذ عام2017 وستتم مواصلة العمل لاستكمال بناء الشبكة تدريجياً فى مدن المملكة الرئيسية خلال العام الحالي، كما دشنت VIVA البحرين التابعة للمجموعة، أول مواقعها الحية لتقنية شبكة الجيل الخامس فى يونيو 2018 .


ويأتى الإطلاق التجارى لخدمة الجيل الخامس ليتوافق مع خطط التحول الرقمى فى المملكة ومستهدفات برنامج التحول الوطنى ورؤية المملكة 2030، وأن السبق فى إطلاق الجيل الخامس تأكيد على البنية التحتية المتطورة التى أسهمت بها المجموعة واستثمرت بها من أجل مستقبل تقنى متطور.


الاتصالات السعودية

الجيل الخامس

البحرين

STV5G

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