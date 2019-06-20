شاهد.. فيديو يكشف كذب هيومان رايتس ويوضح رعاية نزلاء السجون بأكبر المستشفيات

دينا الحسيني

كعادتها دائمة هيومان رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات الدولية المأجورة، التي تعتمد على تأجير تقاريرها المزيفة لمن يدفع أكثر، وتسمع لمن يمولها، دون أن ترى أو تتحرى الدقة فيما يقال لها.

تقارير هيومان رايتس ووتش المعلبة تحدثت كثيراً عن أوضاع السجون المصرية وبنفس الصيغة منذ سنوات ادعاءات كاذبة بعدم وجود رعاية طبية وعدم توافر الأدوية، دون أن تشاهد الطفرة الكبيرة التي حدثت بالسجون المصرية، خاصة بعد ثورة 30 يونية، ودعمها من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وتجهيز مستشفياتها للنزلاء بأحدت الأجهزة الطبية وأطباء من مختلف التخصصات، تعمل على مدار الساعة لاستقبال النزلاء خاصة في الطوارىء أو بغرف العمليات، فضلأً عن قوافل طبية دورية للكشف المبكر عن فيرس سي. ودور المؤسسات العقابية بمصر لم يعد يقتصر على عزل الجاني عن المجتمع بل أصبح يتمثل في إصلاحة وتأهيلة لحياة اجتماعية شريفه، فسياسة المعاملة العقابية ليست منع العودة للجريمة بل إخراج أفراد عائله قادرة على النهوض بالمجتمع نحو الأفضل. ولمن لا يعرف التطور الكبيرة الذي شهدته سجون مصر ومستشفياتها الملحقة بها، وكيف تستقبل السجون النزيل بتوقيع الكشف الطبي عليه وفحص حلاتة الطبية قبل إيداعة بغرفة المعيشة فإليكم المراحل:

تبدأ الإجراءات الصحية لنزلاء السجون منذ الدقائق الأولي لإيداعهم، يتم تحرير بطاقة صحية لكل نزيل، تثبت بها الملاحظات الطبية الخاصة به، قبل الإيداع بغرفة المعيشة، وتطعيم النزلاء الجدد ضد الإلتهاب السحائي وإجراء الفحص الجموعي للكشف عن مرضي الدرن.

وبهيكل متكامل يتم تنظيم الرعاية الصحية للسجناء، فيما يتعلق بالطب الوقائي والعلاجي، وبالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة، ووفر قطاع السجون بمستشفياتة أكبر قدر من الخدمة الطبية لجميع نزلاء السجن، ففي سجن برج العرب تم توفير جهاز صدمات كهربائية في حال وجود مضاعفات اثناء إجراء العمليات، وجهاز أشعة C Arm لإجراء أشعة للمريض أثناء عمليات تثبيت كسور العظام ورفع المسامير.

كما تضم المستشفي وحدة مناظير علي أعلي مستوي لتشخيص وعلاج دوالي المريء ومشاكل تليف الكبد وسرطان القولون، أحدث أجهزة لعلاج الأمراض المختلفة منها عيادة الأسنان ومنها يتم تركيب الأسنان الدائمة والمؤقتة، وحشو العصب، كما أن المستشفي مجهزة بمعامل تحاليل لإجراء التحاليل المطلوبة للنزلاء أثناء الكشف الدوري عليهم.

وفي مستشفي منطقة سجون جمصه دعمتها الداخلية بوحدة اشعة مجهزة بكافة التخصصات الفرعية في الأشعة، الأشعه المقطعية، الموجات فوق الصوتية، أشعة×، وتخدم المستشفي نزلاء جمصة وتسقبل مرضى نزلاء وجه بحري.

وفي مستشفي ليمان طرة توجد غرفة عمليات مجهزة بأحدث الإمكانات الطبية، وفي حال احتياج المريض الحجز للعلاج، يتم حجزه للمتابعة الطبية، أو في حال إجراء تدخل جراحي إذا لزم الأمر، ومعظم الجراحات التي تجرى بمستشفى ليمان طرة، جراحات عامة كجراحة العيون، وجراحات العظام، وجراحات الأوعية الدموية، وبعض الجراحات الطبية المتقدمة.

وفي مستشفي سجن القناطر للنساء كان للمرأة النصيب الأكبر من أوجه الرعاية الصحية والطبية في مختلف التخصصات، على مستوي كبار السن أو رعاية النساء الحوامل حتى الولادة، ومن ثم الاهتمام بالأطفال حديثي الولادة وإيداعهم بحضانات مجهزة إذا لزم الأمر.

ودعمت وزارة الداخلية مستشفى سجن القناطر للنساء أيضاً بحضانات وأجهزة تنفس صناعي للأم وطفلها، وتستمر الرعاية الطبية للمولود بعد ولادته، وتوفير جهاز علاج الصفرا، وتقدم المستشفي للاطفال خدمة توفير الألبان والمكملات الغذائية. ويقوم أطباء متخصصون في النساء والولادة بمتابعة الأم الحامل بصفة دجورية والاحتفاظ بسجل دوري لكل مريضة لمتابعة تتطور الحمل ونمو الجنين والاكتشاف المبكر لأي مشكله قد تهدد الحمل أو سلامة الطفل بعد الولاده، هذا بخلاف عيادات أخرى كالأسنان لخدمة نزيلات السجون.

على مدار 24 ساعه تقدم مستشفيات المؤسسات العقابية الخدمات الطبية اللازمة للنزلاء ومتابعة حالتهم المرضية والكشف عليهم وعلاجهم أيضا من الامراض التي يعانون منها، حيث توفر المستشفيات وحدات الغسيل الكلى حيث هناك نزلاء تخضع للغسيل الكلوي ثلاث مرات أسبوعيا بحسب الحالة، الجلسة تستغرق ثلاث ساعات.

كما وفرت مستشفيات السجون للنزلاء الأطراف الصناعية، وعمل جلسات العلاج الطبيعي، وهناك استعدادات طبية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناج أجهزة حديثة لفحص قاع العين، مع عمل النظارات الطبية للمساجين الذين يعانون من صعوبة في الرؤية، ويتم صرف الأدوية للمرضى بالمجان من صيدليات المستشفى.

وتم دعم مستفيات السجون بعياداة علاج الأمراض الجلدية وتوفير الأجهزة الخاصة بالكشف علي الحالات من نزلاء السجون، أهمها جهاز DEVICE ULTRA VIOLET يستخدم في علاج الأمراض المزمنة كالبهاق والصدفية أو الأجزيمه وهو عبارة عن جلسات يحضرها النزيل بصفة أسبوعية، وجهاز مشابهة لعلاج نفس الأمراض ويضاهوا نفس الأجهزة الموجود بكبرى المستشفيات بالخارج.