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شاهد فى دقيقة..12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا لطلاب الثانوية

الخميس، 20 يونيو 2019 12:22 م
شاهد فى دقيقة..12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا لطلاب الثانوية اختبارات القدرات إلكترونيا لطلاب الثانوية
كتب وائل ربيعى

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تنطلق اختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام، التى تتطلب نجاح الطلاب فى هذه الاختبارات كشرط للقبول بها إلى جانب مجموع الثانوية العامة، يوم 6 يوليو المقبل حتى 20 يوليو، بتنسيق 2019 الجديد، ويرصد "اليوم السابع" الخطوات الرسمية التى يتبعها طلاب الثانوية للتسجيل بها إلكترونيا:

 

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى، ثم الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

2- يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس.

3- ستظهر بيانات الطالب الشخصية وعليه التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والأماكن المخصصة لأدائها والمواعيد المحددة.

5- يختار الطالب نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية.

6- عقب انتهاء الطالب من التسجيل يطبع إيصالا يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها ومواعيد وأماكن أدائها.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكليات أيضا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق.

9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها.

10- لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

11- تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء الاختبارات مرة أخرى.

12- لن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.


امتحانات القدرات

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2019

تنسيق 2019

اختبارات قدرات الثانوية العامة

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