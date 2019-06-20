شاهد فى دقيقة..12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا لطلاب الثانوية

تنطلق اختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام، التى تتطلب نجاح الطلاب فى هذه الاختبارات كشرط للقبول بها إلى جانب مجموع الثانوية العامة، يوم 6 يوليو المقبل حتى 20 يوليو، بتنسيق 2019 الجديد، ويرصد "اليوم السابع" الخطوات الرسمية التى يتبعها طلاب الثانوية للتسجيل بها إلكترونيا:
1- الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى، ثم الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.
2- يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس.
3- ستظهر بيانات الطالب الشخصية وعليه التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى.
4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والأماكن المخصصة لأدائها والمواعيد المحددة.
5- يختار الطالب نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية.
6- عقب انتهاء الطالب من التسجيل يطبع إيصالا يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها ومواعيد وأماكن أدائها.
7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة.
8- تلتزم الكليات أيضا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق.
9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها.
10- لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.
11- تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء الاختبارات مرة أخرى.
12- لن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.
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