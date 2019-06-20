شاهد جمال شوارع الإسكندرية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا فى 39 صورة

الإسكندرية - جاكلين منير

أنهت محافظة الإسكندرية استعداتها المكثفة بكامل أجهزتها، لاستقبال مباريات بطولة كأس الامم الأفريقية حيث بدت الاسكندرية فى أبهى صورها لاستقبال الزائرين والوفود المشاركة فى البطولة والذى تقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتى تضم كلا من نيجيريا، بروندى، غينيا، مدغشقر، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى.

وتزينت شوارع الإسكندرية الرئيسية والكورنيش بلافتات تميمة البطولة المميزة لها، كما تزين كورنيش الإسكندرية بفازات الزرع والورود، استعدادا لاستقبال فاعليات البطولة.

وأنهت محافظة الإسكندرية كافة الاستعدادات فى فترة وجيزة لا تتجاوز الشهر، حيث تضمنت الاستعدادت تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد وحديقة الإسعاف التى تم تغير اسمها إلى حديقة الاستاد بعد التطوير، كما تضمنت أعمال التطوير تطوير مداخل ومخارج الإسكندرية خاصة طريق مطار برج العرب، فيما حرصت المحافظة على مراعاة تخصيص أماكن خاصة بالطريق إلى ذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث جاءت أعمال التطوير بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أنها أعمال تطويرية مستدامة لمدينة الإسكندرية وجارى العمل على تطوير باقى قطاعات وأحياء المحافظة تباعا بنفس المستوى اللائق بالمحافظة العريقة.

وأوضح "قنصوه" أن استاد الإسكندرية الرياضى والمنطقة المحيطة به قد شهد أعمال تطوير مكثفة خلال الأشهر الماضية لاستقبال بعض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجميل لجميع الشوارع والميادين خاصة المداخل والمحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة، ورفع كفائتها وتزيينها، وصيانة وتجديد أعمدة الإنارة بها، ووضع العلامات الإرشادية والمرورية اللازمة وصيانة جميع المسطحات الخضراء وتشغيل النوافير بالميادين بنطاق المدينة.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تم تزيين مداخل المدينة بعلم مصر وأعلام الدول والفرق المشاركة، وتم إعداد وتجهيز عدة برامج سياحية وترفيهية لجميع الفرق المشاركة والوفود المرافقة لها من الدول الأفريقية وضيوف المحافظة، تتضمن تنظيم فقرات فنية وثقافية، إلى جانب تنظيم برنامج خاص لزيارة جميع الأماكن السياحية ومعالم المحافظة والمزارات السياحية وجولات ميدانية للوفود للتعرف على الملامح السياحية لعروس البحر الأبيض المتوسط وتسويقها من خلال كونهم سفراء لبلادهم خاصة أن المحافظة تمتلئ بالمناطق والمزارات السياحية المتميزة.

وأشار "قنصوة" إلى أن إقامة البطولة فى مصر ساهم فى تحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج وأوصل رسالة للعالم بأن مصر مستقرة أمنيا وسياسيا، متوجها بالتحية للقيادة السياسية التى أصرت على احتضان الدولة المصرية للبطولة، وأكد أنه فى هذا الإطار فإن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى ويعملون على قدم وساق للظهور بصورة مشرفة خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفى نفس السياق أكد محافظ الإسكندرية أنه تم تجهيز فريق من الشباب المتطوعين للمشاركة فى إستقبال الوفود المشاركة فى البطولة بعدد 400 شاب، يتحدقون اللغات الاجنبية المختلفة خاصة الانجيليزية والفرنسية لاستقبال الفرق الرياضية والمشجعين، مؤكدا حرص المحافظة على أن تبدو الإسكندرية فى أبهى صورها.











































































































































