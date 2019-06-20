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شاهد ترجمة خطبة مفهوم عهد الأمان بـ17 لغة و إشارة

الخميس، 20 يونيو 2019 09:20 م
شاهد ترجمة خطبة مفهوم عهد الأمان بـ17 لغة و إشارة خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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أصدرت وزارة الاوقاف، خطبة الجمعة مترجمة بـ17 لغة عالمية مضاف اليها البث الصوتي للدعاة المكفوفين والجمعة لغة الإشارة للصم والبكم.
 
وأكدت الاوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة (مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر) يتناول الحديث عن قيمة عهد الأمن والأمان في الإسلام، وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أعلى من قيمة الوفاء بالعهود وحذر من نقضها أو عدم الوفاء بها.
 

أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط         هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط      هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط   هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط           هنا

خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط   هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط      هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط        هنا

تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط        هنا

عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط        هنا

الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط  هنا

الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط      هنا

الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط     هنا

الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط        هنا

الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط  هنا

السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا

السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط      هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط   هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط      هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط      هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط       هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط           هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط                                هنا

 
 
 

وزارة الاوقاف

ترجمة الخطبة

خطبة الجمعة

ترجمه خطبه الجمعه

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