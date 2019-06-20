سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. أحدث صور لملاعب أمم إفريقيا فى الإسماعيلية والسويس والإسكندرية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:16 ص
شاهد.. أحدث صور لملاعب أمم إفريقيا فى الإسماعيلية والسويس والإسكندرية
المحافظات – السيد فلاح – جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ظهرت الملاعب التى تستضيف مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا فى محافظات الإسماعيلية والسويس والإسكندرية، فى أبهى صورها بعد أن أتمت اللجان المشرفة على تنظيم البطولة تطوير ورفع كفاءة الملاعب فى الاستادات.
 
وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو لـ 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".
 
وفى الإسماعيلية، انتهت الشركة المنفذة لعملية التطوير من تطوير الاستاد بنسبة 100%، وتم فرش تراك المعلب بسجاد أزرق، كما تم تجربة كل شيء داخل الاستاد للتأكد من جاهزيته لبدء البطولة، بعد أن تم رفع كفاءة عمليات الإضاءة بأبراج الإنارة لتصل قوتها إلى 2500 فولت، بجانب تغيير نظام الرى والصرف، وتم إعادة تأهيل غرف اللاعبين والحكام بما يحقق اشتراطات الاتحاد الأفريقى "كاف"، كما تم تركيب بوابات إلكترونية مع تغيير نظام المراقبة بالكامل.
 
وفى السويس، تم الانتهاء من تطوير استاد السويس بشكل كامل، حيث يحتوى على 4 غرف ملابس للفرق التى ستلعب مدعمة بدورات مياه حديثة وجاكوزى على أحدث مستوى عالمى، وكل فريق مع غرفة الملابس غرفة أخرى للمدير الفنى للفريق، كما توجد منطقتان للإحماء والتسخين للاعبين قبل انطلاق المباريات، بها نجيل طبيعى من نفس نجيلة الملعب الذى تقام عليه المباريات، بخلاف 4 غرف مخصصة للحكام وأخرى للكشف عن المنشطات وثالثة للأولاد الذين ينزلون مع اللاعبين إلى أرض الملعب ورابعة للعيادة الطبية.
 
وفى الإسكندرية، أصبح استاد الإسكندرية على أتم الاستعداد لاستقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية، التى من المقرر أن تستضيفها المحافظة، ومن بينها مباريات المجموعة الثانية التى تضم كل من نيجيريا، بروندى، غينيا، مدغشقر.
 
وأكد عامر حسين، رئيس اللجنة المشرفة على مجموعة الإسكندرية ورئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الانتهاء من تجهيزات الملعب وأرضية الاستاد، وأعمال الإضاءة، والمدرجات، وغرف خلع الملابس وكل ما يتعلق بشئون كرة القدم.
 
وأوضح "حسين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التجهيزات تواكب المعايير التى وضعها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، حيث تم تطوير وإعادة تأهيل المقصورة الرئيسية وقاعات استقبال الزوار وقاعة المركز الصحفى، فضلا عن أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالاستاد، من أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وأعمال النظافة والتجميل والإضاءة وتركيب أعمدة الإنارة ورفع كفاءة القائم منها وغيرها من أعمال التطوير.
 
وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.
 
وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات "تونس ومالي وموريتانيا وانجولا "، على ملعب استاد السويس الرياضى.
 
وتستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيچيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي، على ملعب استاد الإسكندرية.
 
ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.
 
استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(27)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(28)
 

 

استاد-السويس--(2)
 

 

استاد-السويس-الرياضى-(1)
 

 

استاد-السويس-الرياضى-(2)
 

 

استاد-السويس-الرياضى-(3)
 

 

استاد-السويس-الرياضى-(5)
 

 

استاد-الإسكندرية--(1)
 

 

استاد-الإسكندرية--(6)
 

 

استاد-الإسكندرية--(7)
 

 

استاد-الإسكندرية--(9)
 

 

استاد-الإسكندرية--(10)
 

 

استاد-الإسكندرية-من-الخارج-(1)
 

 

استاد-الإسكندرية-من-الخارج-(2)
 

 

استاد-الإسكندرية-من-الخارج-(3)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(1)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(5)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(6)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(7)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(8)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(9)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(11)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(12)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(13)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(16)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(17)
 

 

استاد-الإسماعيلية-الرياضى-(18)

 


ملاعب امم افريقيا

امم افريقيا

افريقيا 2019

كاس امم افريقيا

مصر

أمم أفريقيا

كأس أمم افريقيا 2019

الكان 2019

بطولة افريقيا

مصر تنظم امم افريقيا

2019 Africa Cup of Nations

CAN 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة