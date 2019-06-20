شاهد.. أحدث صور لملاعب أمم إفريقيا فى الإسماعيلية والسويس والإسكندرية

المحافظات – السيد فلاح – جاكلين منير

ظهرت الملاعب التى تستضيف مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا فى محافظات الإسماعيلية والسويس والإسكندرية، فى أبهى صورها بعد أن أتمت اللجان المشرفة على تنظيم البطولة تطوير ورفع كفاءة الملاعب فى الاستادات.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو لـ 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وفى الإسماعيلية، انتهت الشركة المنفذة لعملية التطوير من تطوير الاستاد بنسبة 100%، وتم فرش تراك المعلب بسجاد أزرق، كما تم تجربة كل شيء داخل الاستاد للتأكد من جاهزيته لبدء البطولة، بعد أن تم رفع كفاءة عمليات الإضاءة بأبراج الإنارة لتصل قوتها إلى 2500 فولت، بجانب تغيير نظام الرى والصرف، وتم إعادة تأهيل غرف اللاعبين والحكام بما يحقق اشتراطات الاتحاد الأفريقى "كاف"، كما تم تركيب بوابات إلكترونية مع تغيير نظام المراقبة بالكامل.

وفى السويس، تم الانتهاء من تطوير استاد السويس بشكل كامل، حيث يحتوى على 4 غرف ملابس للفرق التى ستلعب مدعمة بدورات مياه حديثة وجاكوزى على أحدث مستوى عالمى، وكل فريق مع غرفة الملابس غرفة أخرى للمدير الفنى للفريق، كما توجد منطقتان للإحماء والتسخين للاعبين قبل انطلاق المباريات، بها نجيل طبيعى من نفس نجيلة الملعب الذى تقام عليه المباريات، بخلاف 4 غرف مخصصة للحكام وأخرى للكشف عن المنشطات وثالثة للأولاد الذين ينزلون مع اللاعبين إلى أرض الملعب ورابعة للعيادة الطبية.

وفى الإسكندرية، أصبح استاد الإسكندرية على أتم الاستعداد لاستقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية، التى من المقرر أن تستضيفها المحافظة، ومن بينها مباريات المجموعة الثانية التى تضم كل من نيجيريا، بروندى، غينيا، مدغشقر.

وأكد عامر حسين، رئيس اللجنة المشرفة على مجموعة الإسكندرية ورئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الانتهاء من تجهيزات الملعب وأرضية الاستاد، وأعمال الإضاءة، والمدرجات، وغرف خلع الملابس وكل ما يتعلق بشئون كرة القدم.

وأوضح "حسين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التجهيزات تواكب المعايير التى وضعها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، حيث تم تطوير وإعادة تأهيل المقصورة الرئيسية وقاعات استقبال الزوار وقاعة المركز الصحفى، فضلا عن أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالاستاد، من أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وأعمال النظافة والتجميل والإضاءة وتركيب أعمدة الإنارة ورفع كفاءة القائم منها وغيرها من أعمال التطوير.

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات "تونس ومالي وموريتانيا وانجولا "، على ملعب استاد السويس الرياضى.

وتستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيچيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي، على ملعب استاد الإسكندرية.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.