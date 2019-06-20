شاب يقتل شقيقته بسلاح أبيض داخل منزلها فى الغربية

الغربية - محمد طارق

أقدم شاب على قتل شقيقته داخل منزلها بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بطعنها بالسكين طعنتين فى أنحاء متفرقة بالجسم حتى فارقت الحياة .

وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات بوجود جريمة قتل بحى حسيبة بكفر الزيات.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الزيات بقيادة الرائد هادى سالم رئيس المباحث، والعقيد الدكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بمدينتى كفر الزيات وبسيون ومعاونيه النقيب محمد نصحى ومحمد خطاب، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة غارقة فى دمائها لسيدة تدعى "ع.ع.م.ا"، 37 سنة من بلشاى ومقيمة حديثاً بكفر الزيات وبها طعنات بناحية الصدر والجنب، وبجانبها جثة لشاب يدعى "م.ع" 23 سنة مقيم بكفر الزيات وبه طعنه بالصدر.

بالفحص تبين أن خلافات وقعت بينها وبين شقيقها ويدعى "م.ع.م.ا"، 32 سنة، وتبين له وجود علاقات متعددة لشقيقته مع بعض الشباب، ما تسبب فى وجود خلافات بينهما على إثرها اخذ سكيناً وسدد لها طعنتين بأنحاء متفرقة بالجسم حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وإصابة شقيقها بطعنة فالصدر وتم نقله لمستشفى الجامعة بطنطا .

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة كفر الزيات من ضبط المتهم، ويذكر أنه مسجل، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل الجثة لمشرحة طنطا، وجارى التحقيق مع المتهم.