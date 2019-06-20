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سيناتور جمهورى: المنطقة تتجه نحو صدام مع إيران وعلى واشنطن الاستعداد

الخميس، 20 يونيو 2019 12:01 م
سيناتور جمهورى: المنطقة تتجه نحو صدام مع إيران وعلى واشنطن الاستعداد ليندسى جراهام السيناتور الجمهورى البارز
كتب وكالات

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حذر السيناتور الجمهورى البارز ليندسى جراهام، من أن الوقت يوشك على النفاد لتفادى النزاع مع إيران فى الشرق الأوسط، داعيا البيت الأبيض للرد بقوة على أى حوادث جديدة فى مضيق هرمز، بحسب "روسيا اليوم".

وحث السيناتور المؤثر إدارة ترامب على إعداد "قائمة بالأهداف" لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران، إذا شكلت أنشطتها خطرا على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وذكر جراهام لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن المنطقة تتجه نحو صراع بين إيران وإسرائيل وربما الولايات المتحدة وباقى دول العالم، موضحا أن الوضع يزداد خطورة يوما تلو آخر، ورفع طهران وتائر تطوير برنامجها النووى يشكل خطرا على تل أبيب.

وشدد على ضرورة منع إيران من الحصول على السلاح النووى، مؤكدا أن إسرائيل ستجد نفسها فى "عالم من الألم" إذا رفعت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم بصورة تكفى لتصنيع قنبلة نووية.

وقال: "إذا فعلوا ما توعدوا به، فإننى أعرف (رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين) نتنياهو جيدا، وهو لن يجلس جانبا ويسمح بتحضير محرقة ثانية... لن يحصل ذلك".

وأعرب جراهام عن ثقته بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيمنع الإيرانيين من الحصول على السلاح النووى واستهداف إمدادات النفط والبنى التحتية النفطية فى دول أخرى، قائلا إن ترامب "اكتفى من إيران"، غير أنه لا يريد الحرب، لكن "فرص الحيلولة دون ذلك تنفد".

 


سيناتور جمهورى

إيران

واشنطن

أمريكا

عنف طهران

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