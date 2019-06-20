سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو واستروكس وحشيش بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو الاستروكس والحشيش والاقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " حسن.ال.ر"44 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جرام و80قرص مخدر وسلاح ابيض "خنجر " ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ا.ح"35 عام عاطل مقيم تل البلد دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 75 جرام وسلاح ابيض"مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط كلا من المتهم "عماد.ع.أ" 36 عام والمتهم "غريب.أ.غ"29 عام سائق حال استقلالهما توك توك وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 1.500كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.