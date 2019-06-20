سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 08:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سفير مصر فى كندا يتابع زيارة وفد مجلس الشيوخ الكندى إلى مصر

الخميس، 20 يونيو 2019 07:46 م
سفير مصر فى كندا يتابع زيارة وفد مجلس الشيوخ الكندى إلى مصر جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا بمقابلة كلاً من السيناتور "دينيس داوسن" والسيناتور "جوزيه فورست-نيسنج" عضوي وفد مجلس الشيوخ الكندي اللذين قاما بزيارة رسمية إلى مصر خلال شهر مايو الماضي ضمن وفد برئاسة رئيس مجلس الشيوخ، وذلك لمتابعة نتائج الزيارة ووضع خطة عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلالها.

وفي تصريح للسفير أبو زيد، أشار إلى أن المسئولين الكنديين أعربا عن السعادة البالغة لنجاح الزيارة وما تركته من أثر شديد في نفوس جميع أعضاء الوفد نظراً لحفاوة الاستقبال، وما كشفت عنه من أهمية الدور الذي تضطلع به مصر إقليمياً ودولياً. كما أشاد أعضاء الوفد عربا عن الساباللقاء الذي عقدوه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما اتسم به الحوار من مصداقية وشفافية بشأن الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة في كافة مناحي الحياة، والتي تهدف إلى تحسين وضعية الاقتصاد المصري والإرتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن.

هذا، وقد أكد أعضاء الوفد الكندي على أن الزيارة والمقابلات التي عقدها الوفد مع كبار المسئولين المصريين والسيد الدكتور رئيس مجلس النواب، تعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات المصرية الكندية في أوجهها المختلفة، ولاسيما فيما يتعلق بالتبادل البرلماني بين البلدين، مشددين على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها في هذا الصدد.  

من جانبه، حرص السفير أحمد أبو زيد على التأكيد للوفد على أهمية استثمار الزخم الذي ولدته الزيارة للعمل خلال الفترة المقبلة على اتخاذ خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون بين مصر وكندا، مشيراً إلى الجهود المبذولة حالياً للعمل على تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مصرية كندية بالبرلمان الكندي والمشاورات الجارية لإنشاء مجلس أعمال مصري كندي يهدف إلى تعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثماري، وهو ما أعرب المسئولان الكنديان عن اتفاقهما معه، واستعدادهما للعمل والتنسيق مع السفارة المصرية في أوتاوا من أجل وضعه موقع التنفيذ.


احمد ابوزيد

كندا

مجلس الشيوخ الكندى

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة