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سفر وعودة 1515 مصريا وليبيا و204 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الخميس، 20 يونيو 2019 06:03 م
سفر وعودة 1515 مصريا وليبيا و204 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1515 مصريا وليبيا و 204 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1217 إلى الجانب الليبي، بينهم  306مصريين و911 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 298 بينهم 256 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 42 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  171 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 133  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


محافظة مطروح

مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

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