سعر الريال السعودى اليوم الخميس 20-6-2019 وتراجع العملة السعودية

كتبت- هبة حسام

اختتم سعر الريال السعودى، تعاملات اليوم الخميس، الموافق 20-6-2019، آخر أيام الأسبوع المصرفى، على تراجع أمام الجنيه المصرى، مسجلاً 4.43 جنيه للشراء، و 4.46 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، بينما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.43جنيه للشراء

4.46جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.43جنيه للشراء

4.46جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.43جنيه للشراء

4.46جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.38جنيه للشراء

4.51جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.41جنيه للشراء

4.46جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.42جنيه للشراء

4.46جنيه للبيع