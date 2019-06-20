سحل امرأة إيرانية فى الشارع لأنها "لم ترتد الحجاب"

كتب وكالات

أظهر مقطع فيديو صادم، لحظات تعرض امرأة إيرانية للضرب والسحل وسط الشارع، بسبب ما اعتبر مخالفة للقوانين المتشددة فى البلاد، بحسب "سكاى نيوز".

وبحسب ما يظهر فى الفيديو الذى حقق انتشارا واسعا على مواقع التواصل، فإن المرأة جرى ضربها بشكل وحشي، لأنها شوهدت تؤدى حركات راقصة دون ارتداء الحجاب.

وكانت المرأة وسط شارع مكتظ بالناس فى مدينة رشت وسط البلاد، وأخذ حشد من الرجال يصرخون من حولها ثم تقدم أحدثهم صوبها، وأوقعها أرضا.

ولم يبادر أى من المارة فى الشارع إلى مساعدة المرأة التى جرى ضربها وسحلها على الأرض، بل أخذ المتابعون منتشين ويضحكون على ما يقع.

وبموجب القوانين التى جرى اعتمادها فى إيران منذ تولى نظام الملالى للحكم فى 1979، يتوجب على كل فتاة تجاوزت 13 عاما أن ترتدى حجابا وملابس طويلة تغطى أغلب الجسد.

وفى حال مخالفة قواعد اللباس المفروضة، تفرض السلطات غرامة تصل إلى 500 ألف ريال على المرأة، أى ما يقارب 17 جنيه أسترلينى، وأثار الفيديو موجة غضب واسعة على المنصات الاجتماعية، واستنكر منتقدون تعرض امرأة لعنف وحشى بسبب عدم ارتداء الحجاب، وفى شهر أبريل 2016، كشفت إحصاءات أن جهاز الشرطة الإيرانى حرر 7 آلاف مخالفة بشأن "انتهاك" قواعد الحجاب فى البلاد.

وتعد إيران من الدول ذات السجل القاتم فى احترام حقوق المرأة، وفى سنة 2017، حلت البلاد فى المرتبة 140 من أصل 144 دولة فى مؤشر المساواة بين الجنسين الذى يصدره منتدى الاقتصاد العالمى، وتنظر السلطات الإيرانية، إلى النساء اللائى لا يرتدين الحجاب على النحو المفروض، بمثابة تهديد وتسلل للقيم الغربية.