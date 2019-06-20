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ستاندرد آند بورز 500 يسجل مستوى قياسيا خلال التداول بعد بيان المركزى

الخميس، 20 يونيو 2019 04:52 م
ستاندرد آند بورز 500 يسجل مستوى قياسيا خلال التداول بعد بيان المركزى مؤشر ارتفاع -ارشيفية
رويترز

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سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا خلال التعاملات بعد فتح السوق مباشرة اليوم الخميس، حيث شعر المستثمرون بارتياح إثر مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض سعر الفائدة في الشهر المقبل لمواجهة مخاطر متنامية على النمو العالمي والمحلي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 161.38 نقطة أو 0.61 % إلى 26665.38 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.14 نقطة أو 0.79 % إلى 2949.60 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 100.12 نقطة أو 1.25 % إلى 8087.45 نقطة.


البنك المركزي الأمريكي

النمو العالمي والمحلي

سعر الفائدة

البنك المركزى

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