زيادة معدلات ضخ البنزين ووقود الطائرات 20% استعدادًا لبطولة إفريقيا

كتبت – مروة الغول

قالت مصادر بوزارة البترول إن الوزارة استعدت لمواجهة احتياجات المواطنين والزائرين والمشجعيين القادميين من كافة أنحاء العالم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية بضخ كميات إضافية من المنتجات البترولية فى مختلف أنحاء الجمهورية، كما تم زيادة المخزون الاستراتيجى وخطة عاجلة تحسبا لأى عمليات تزايد فى الاستهلاك.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه سيتم زيادة معدلات ضخ البنزين والسولار إلى من 15 إلي 20%، كما تم زيادة معدلات ضخ وقود الطائرات بنسبة 20% عن المعدل الطبيعي في كافة المطارات استعدادا لاستقبال الزائريين والمشجعيين من كافة دول العالم.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

يذكر أنه تقرر فتح أبواب ستاد القاهرة للجماهير في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية غداً الجمعة، من الساعة 1 مساءً يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6,30 مساءً، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.