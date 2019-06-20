"ريشة" يسقط بكيسين حشيش قبل ترويجهما فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل وشهرته "ريشة"، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل شهرته "ريشة"، بالإتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم، ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كيسين يحتويان على مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.