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رجل يربح مليون دولار فى عيد ميلاده بطريق الحظ

الخميس، 20 يونيو 2019 03:10 م
رجل يربح مليون دولار فى عيد ميلاده بطريق الحظ دولارات _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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ووفقا لموقع "يونايتد برس إنترناشيونال"، أراد دينيس ريسلر الاحتفال بعيد ميلاده بطريقة مختلفة وقام بشراء  تذكرة اليانصيب من أحد المتاجر المحلية، فما كان منه إلا أن ربح مبلغ مليون دولار أمريكى، بحسب "سبوتنيك".

وعبر ريسلر عن سعادته العارمة وقال: "هذا أمر لا يصدق ستتغير حياتى كليا، ووفقا له يخطط ريسلر التقاعد فى غضون سنوات قليلة، لكنه سيواصل المشاركة فى اليانصيب.

يذكر أن شخصا من مدينة بورتلاند التابعة لولاية ميشيجان الأمريكية، كان قد فاز بالجائزة الكبرى فى اليانصيب بعد أن تنبأ  بفوزه شخص غريب كان يقف معه فى خط الانتظار.

ووفقا لأمريكى، فإن الفوز فى اليانصيب أسعده كثيرا وأزال عنه التوتر والاكتئاب وساعده على الشعور بالتحسن.

 


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أخبار أمريكا

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