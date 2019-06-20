رئيس جهاز السادات: تشغيل 5 أتوبيسات ضمن منظومة النقل الداخلى بالمدينة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم البدء فى التشغيل الفعلى لعدد 5 أتوبيسات نقل جماعى بالمدينة، وذلك ضمن منظومة النقل الجماعى، التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتيسير عملية الانتقال بالمدن الجديدة.

وقال رئيس الجهاز، فى بيان صحفى: تم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الأمناء وممثلى سكان المدينة، لمناقشة خطوط سير الأتوبيسات، حيث تم الاتفاق على عدد 5 خطوط للسير، من المقرر أن تغطى أغلبية متطلبات سكان المدينة، خاصة حى الزيتون بمنطقة التوسعات المستقبلية، والمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، والطريق الإقليمى، مروراً بالمناطق الصناعية بالمدينة، ومناطق ابنى بيتك، والإسكان الاجتماعى.

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة المتابعة الدورية من قِبل إدارة التنمية بجهاز المدينة، وممثلى المجتمع المدني، للوقوف على تثبيت أفضل خطوط سير تخدم المواطنين، وتلبى احتياجاتهم، ولتعظيم الاستفادة من تشغيل تلك الأتوبيسات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يوجد 137 سيارة "فان 7 راكب" لنقل السكان، بخطوط سيرٍ تشمل جميع المناطق السكنية، إلى جانب 752 سيارة مرخصة "تاكسي"، ووسائل نقل ومواصلات أخرى، للتيسير على المواطنين بمدينة السادات، وكذا لمجابهة التنمية المستمرة والسريعة بالمدينة، ولتلبية متطلبات المقيمين، والمترددين بجميع المناطق السكنية والصناعية.