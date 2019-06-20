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رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتجديدات بمبان المدن الجامعية

الخميس، 20 يونيو 2019 05:55 م
رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتجديدات بمبان المدن الجامعية جانب من جولة رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

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تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مبنى أبو بكر الصديق بمدينة جيهان للطالبات ، لمتابعة التشطيبات النهائية للمبنى والتى من المقرر أن يتم التسكين به مع بداية العام الدراسي القادم، والذى سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية للطالبات.

وتفقد عبد الباسط ، أعمال الصيانة بصالات الطعام ومطبخ المطعم المركزى بمدينة الأمل للطلاب ليستوعب تجهيز وإعداد وجبات غذائية لحوالى 2000 طالب بخمس مبانى بمدينة الأمل للطلاب، ومطبخ مدينة الزهراء للطالبات، وذلك بحضور المهندسة سحر محمد، القائم بعمل مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور علاء العيشى، أستاذ بكلية الهندسة، ومستشار رئيس الجامعة، و أسامة موسى، أمين عام الجامعة، ومحمد عبد اللطيف، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد أبو النصر، مدير عام المدن الجامعية، والدكتور عيد محمد من مركز الدراسات بالجامعة، وأشرف طه، مدير مدن الطلاب.

 

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتجديدات (1)

 

 

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتجديدات (3)
 

 

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتجديدات (4)
 

 

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتجديدات (5)
 

 

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتجديدات (6)
 

 

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتجديدات (7)
 

 

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتجديدات (8)
 

 

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الصيانة والتجديدات (11)

 


جامعة المنصورة

اشرف عبد الباسط

المدن الجامعية

المنصورة

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