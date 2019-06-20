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رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى لبحث التعاون العلمى (صور)

الخميس، 20 يونيو 2019 04:02 م
رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى لبحث التعاون العلمى (صور) رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، بعد ظهر اليوم الخميس، جوب بدوجاى رئيس البرلمان التنزانى، والسفير عيسى سليمان ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية.
 
و أعرب رئيس الجامعة خلال اللقاء، عن تطلعه لمزيد من التعاون البناء مع الجامعات التنزانية، تسهم فى تقديم نتائج ملموسة تلبى الإحتياجات الحقيقة للمجتمع التنزانى، كما رحب بإستقبال طلاب من تنزانيا للدراسة بالبرامج الدراسية أو التدريب بكليات الجامعة المختلفة.
 
وأوضح، أن منح دول حوض النيل التى تقدمها جامعة الإسكندرية، تضع أولوية لترشيحات الحكومات الأفريقية التى تستهدف عودة الدراسين إلى أوطانهم، والمساهمة فى رفع المستوى الاقتصادى والإجتماعى بمجتماعتهم.
 
كما قدم رئيس البرلمان التنزانى، الشكر لجامعة الإسكندرية، لدعمها المستمر للجامعات التنزانية من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم، وتقديم المنح، وإتاحة الدراسة بالعديد من البرامج الدراسية داخل جامعة الإسكندرية.
 
رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى (1)
رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى

رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى (2)
رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى 

رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى (3)
رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى

رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى (4)
رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى 

رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى (5)
رئيس جامعة الإسكندرية يسقبل رئيس البرلمان التنزانى

 


جامعه الاسكندريه

محافظه الاسكندريه

تنزانيا

البرلمان التنزانى

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