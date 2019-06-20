رئيس جامعة أسيوط: الاستفادة من خبرات علماء الطب لإثراء الحركة العلمية والبحثية

أسيوط ـ محمود عجمي

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على مواكبة التطور العلمي والبحثي فى كافة المجالات العلمية بما يحقق إثراء المناخ العلمى والارتقاء بمستوى جودته.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لاجتماع مجلس كلية الطب وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط والدكتور محمد الشرقاوى وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة أماني عمر وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها الخولى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد مخلوف الأستاذ بالكلية وعضو لجنة القطاع الطبي بوزارة التعليم العالي وبحضور لفيف من رؤساء أقسام الكلية .

وناقش رئيس جامعة أسيوط، مع مجلس أعضاء الكلية الاستعانة بفئة العلماء المتميزين والذي يمثل حل قانوني يتيح الاستفادة من خبرات ومميزات العلماء العاملين بكبرى الجامعات والمؤسسات العلمية الأجنبية من غير المنتسبين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك عن طريق التعاقد المبدئي لمدة عامين قابلة للتجديد، وذلك لمواكبة التطور العالمي فى بعض المجالات الهامة والحيوية ولمواجهة ظاهرة العقول المهاجرة والتي تعانى منها معظم الجامعات المصرية.

وكشف الدكتور طارق الجمال،عن موافقة مجلس الكلية على ذلك الاقتراح ورفع به مذكرة رسمياً لمجلس الجامعة تمهيداً لاعتماد موافقته رسمياً، مضيفاً أن مجلس الكلية ناقش عدداً من الموضوعات التعليمية والإدارية المدرجة على جدول أعمال المجلس.



