رئيس بعثة تونس للاتحاد الأفريقى يوقع على النظام الأساسى للملكية الفكرية

كتبت – هناء أبو العز

استقبلت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للإتحاد الأفريقى، السفير قيس قبطاني سفير تونس فى إثيوبيا ورئيس بعثتها فى الإتحاد الأفريقى، لتوقيع السفير التونسى على النظام الأساسى للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، وتعد تونس التى اقترحت إنشاء المنظومة، وتستضيف مقرها هى الدولة السادسة التى توقع على نظام عمل المنظمة بعد دولة تشاد، وجزر القمر، وغانا، وغينيا، وسيراليون.

وتهدف المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية إلى إرساء ثقافة الملكية الفكرية بالدول الأفريقية ، وتشجيع حماية مكوناتها، وتشتمل مكونات الملكية الفكرية براءات الإختراع والعلامات التجارية ،ونقل التكنولوجيا والتشجيع على الإبداع ،وتقديم برامج تدريب وتكوين في هذا المجال.

وقد أقر الإتحاد الأفريقى خلال اجتماعات الدورة 24 للقمة الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى يناير 2015 الموافقة على إحتضان تونس مقر مؤسستين افريقيتين هما المنظمة الافريقية للملكية الفكرية والمعهد الإفريقى للإحصاء.

ويأتي قرار الإتحاد الأفريقى بإحتضان تونس لمقر المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، إستجابة لطلب تقدمت به تونس منذ سنة 2013 لإحتضان مقر هذه المنظمة ، وتمت خلال الدورة الاستثنائية للمؤتمر الخامس للوزراء الأفارقة للعلوم والتكنولوجيا المنعقد بالكونغو الديمقراطية في أبريل 2014 دراسة مشروع القانون الأساسي للمنظمة والموافقة عليه مع إقتراح بعض التعديلات، وتتضمن هذه التعديلات إعتبار المنظمة وكالة متخصصة فى مجال الملكية الفكرية بالإتحاد الأفريقى، من مهامها حماية الملكية الفكرية، مع تمكينها من عائدات مالية إضافية من مساهمات الدول الاعضاء.