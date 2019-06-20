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رئيس الوزراء يتفقد المبنى الحكومى ومجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

الخميس، 20 يونيو 2019 11:37 ص
رئيس الوزراء يتفقد المبنى الحكومى ومجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مبنى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية ومبنى مجلس الوزراء، يرافقه عدد من المسئولين.

وكان رئيس الوزراء قد تفقد الموقف التنفيذى لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تنفذها شركة "CSCEC الصينية" وتضم 20 برجاً،  يتوسطها البرج الأيقونى، أعلى برج بأفريقيا.

واستمع مدبولى إلى شرح حول الموقف التنفيذى للعمل فى الأبراج، حيث تمت الإشارة إلى تقدم أعمال اللبشة المسلحة والخرسانات، وأشار استشارى المشروع إلى أنه خلال أسبوعين سيتم التعاقد على أعمال الواجهات الخارجية لعدد 15 برجا من إجمالى المشروع، كما شاهد رئيس الوزراء ومرافقوه عينات تشطيب واجهات البرج الأيقونى.

ويبلغ ارتفاع البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة 385 متراً، ويُعد أعلى برج فى أفريقيا، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

 


المبنى الحكومى

العاصمة الادارية

مجلس الوزراء

المبنى الحكومى بالعاصمة الادارية

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