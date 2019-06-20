رئيس الوزراء يتفقد أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

كتبت هند مختار

-مدبولى يشاهد عينة تشطيب واجهة البرج الأيقونى وأول وحدة سكنية يتم تشطيبها بحى جاردن سيتى بالعاصمة الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الموقف التنفيذى لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تنفذها شركة "CSCEC الصينية" وتضم 20 برجاً، يتوسطها البرج الأيقونى، أعلى برج بأفريقيا.

واستمع مدبولى إلى شرح حول الموقف التنفيذى للعمل فى الأبراج، حيث تمت الإشارة إلى تقدم أعمال اللبشة المسلحة والخرسانات، وأشار استشارى المشروع إلى أنه خلال أسبوعين سيتم التعاقد على أعمال الواجهات الخارجية لعدد 15 برجا من إجمالى المشروع، كما شاهد رئيس الوزراء ومرافقوه عينات تشطيب واجهات البرج الأيقونى.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 385 متراً، ويُعد أعلى برج فى أفريقيا، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بتكثيف العمل والمعدات بالموقع، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع.

وتفقد رئيس الوزراء الحي السكنى الثالث R3 المقام على مساحة 1000 فدان تقريباً، والحى الخامس R5 بمساحة 1000 فدان تقريباً، والذى تم تسميته حى جاردن سيتى الجديد، حيث تم تصميمه على نفس الطراز.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان عن نسب إنجاز الحى السكنى الثالث، والذى يضم 64 عمارة للاستخدام المختلط، و 18 منطقة جراج ومحال تجارية، و عدد 2 مراكز ثقافية، ومبنى لقسم الشرطة، وعدد 14 مسجدا محليا، و3 مبان تابعة للدفاع المدني، و 15 مدرسة وحضانة، ومنطقة مطاعم، ومبنى المسجد الجامع، ومبنى مركز الشرطة، ومبنى مركز خدمات المواطنين، والمركز الصحي، ومستشفى، وعدد من الشقق الفندقية، والمبانى التجارية الإدارية.

كما استمع مدبولى إلى شرح حول نسب الإنجاز الفعلية للحى الخامس R5 "جاردن سيتى" وشاهد أول شقة يتم تشطيبها بإحدى عمارات الحى، خاصة أنه سبق وتفقد أول فيلا يتم تشطيبها بحى جاردن سيتى منذ 4 أشهر تقريبا.

وشدد مدبولى على الاهتمام بجودة التنفيذ، والتشطيبات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.