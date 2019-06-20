سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 11:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ويوجه بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ..

رئيس الوزراء يتفقد أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

الخميس، 20 يونيو 2019 11:13 ص
رئيس الوزراء يتفقد أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

-مدبولى يشاهد عينة تشطيب واجهة البرج الأيقونى وأول وحدة سكنية يتم تشطيبها بحى جاردن سيتى بالعاصمة الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الموقف التنفيذى لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تنفذها شركة "CSCEC الصينية" وتضم 20 برجاً،  يتوسطها البرج الأيقونى، أعلى برج بأفريقيا.

واستمع مدبولى إلى شرح حول الموقف التنفيذى للعمل فى الأبراج، حيث تمت الإشارة إلى تقدم أعمال اللبشة المسلحة والخرسانات، وأشار استشارى المشروع إلى أنه خلال أسبوعين سيتم التعاقد على أعمال الواجهات الخارجية لعدد 15 برجا من إجمالى المشروع، كما شاهد رئيس الوزراء ومرافقوه عينات تشطيب واجهات البرج الأيقونى.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 385 متراً، ويُعد أعلى برج فى أفريقيا، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بتكثيف العمل والمعدات بالموقع، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع.

وتفقد رئيس الوزراء الحي السكنى الثالث R3 المقام على مساحة 1000 فدان تقريباً، والحى الخامس R5 بمساحة 1000 فدان تقريباً، والذى تم تسميته حى جاردن سيتى الجديد، حيث تم تصميمه على نفس الطراز.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان عن نسب إنجاز الحى السكنى الثالث، والذى يضم 64 عمارة للاستخدام المختلط، و 18 منطقة جراج ومحال تجارية، و عدد 2 مراكز ثقافية، ومبنى لقسم الشرطة، وعدد 14 مسجدا محليا، و3 مبان تابعة للدفاع المدني، و 15 مدرسة وحضانة، ومنطقة مطاعم، ومبنى المسجد الجامع، ومبنى مركز الشرطة، ومبنى مركز خدمات المواطنين، والمركز الصحي، ومستشفى، وعدد من الشقق الفندقية، والمبانى التجارية الإدارية.

كما استمع مدبولى إلى شرح حول نسب الإنجاز الفعلية للحى الخامس R5 "جاردن سيتى" وشاهد أول شقة يتم تشطيبها بإحدى عمارات الحى، خاصة أنه سبق وتفقد أول فيلا يتم تشطيبها بحى جاردن سيتى منذ 4 أشهر تقريبا.

وشدد مدبولى على الاهتمام بجودة التنفيذ، والتشطيبات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

 


العاصمة الادارية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

منطقة الأعمال المركزية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعى الدائرى الأوسطى ومحور المحمودية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:03 م

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإعداد مشروعات تنموية للحد من الهجرة غير النظامية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:39 م

مجلس الوزراء يوافق على تقسيط ثمن الأراضى الصناعية بفائدة 7% سنوياً

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:20 م

الحكومة: فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25 يونيو الجارى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:17 م

مجلس الوزراء يستعرض موقف المشروعات القومية للجامعات والمراكز البحثية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

الروشتة القانونية للجماهير فى كأس الأمم الأفريقية.. حمل لافتة مسيئة داخل الاستاد "جريمة".. بيع تذاكر المباريات بالسوق السوداء يعرضك لـ"الحبس".. وقانونى يؤكد: الالتزام بالقواعد المرورية سر من أسرار نجاح البطولة

الروشتة القانونية للجماهير فى كأس الأمم الأفريقية.. حمل لافتة مسيئة داخل الاستاد "جريمة".. بيع تذاكر المباريات بالسوق السوداء يعرضك لـ"الحبس".. وقانونى يؤكد: الالتزام بالقواعد المرورية سر من أسرار نجاح البطولة

اتحاد المهندسين العرب يقر ميثاق مزاولة مهنة الهندسة بالوطن العربى

اتحاد المهندسين العرب يقر ميثاق مزاولة مهنة الهندسة بالوطن العربى

الإسكان: بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة الأحد المقبل

الإسكان: بدء تسليم 23 عمارة بـ"دار مصر" بدمياط الجديدة الأحد المقبل

اعتقال لاجئ سورى خطط لمهاجمة كنيسة فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية

اعتقال لاجئ سورى خطط لمهاجمة كنيسة فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة