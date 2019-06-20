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رئيس الوزراء العراقى يوجه بملاحقة الجهات التى تقف وراء إطلاق القذائف

الخميس، 20 يونيو 2019 09:33 م
رئيس الوزراء العراقى يوجه بملاحقة الجهات التى تقف وراء إطلاق القذائف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
أ ش أ

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 وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، القادة العسكريين والأمنيين باستنفار جهدهم الميداني والاستخباري؛ لكشف وملاحقة الجهات التي تقف وراء إطلاق القذائف.
 
وقال مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي حيث بحث جهود القوات المسلحة والأجهزة الامنية بتعزيز الأمن والاستقرار
واحترام سيادة القانون والتصدي بكل قوة لأي محاولة للعبث بأمن ومصالح البلاد".
 
وشدد رئيس الوزراء العراقي - خلال الاجتماع - على تكثيف العمل من أجل منع تكرار الاعتداءات الإجرامية التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.

العراق

مجلس الأمن الوطني

القذائف

عادل عبد المهدي

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