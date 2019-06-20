رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقى ممثل مجلس المطارنة الألمان

كتبت سارة علام

استقبل الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعيَّة، أمس الأربعاء، المطران الألمانىUdo Bentz ممثل مجلس المطارنة الألمان، والأب رفيق جريش راعى كنيسة القديس كيرلس الكاثوليكية بمصر الجديدة، الوفد المرافق لهم.

وقدم المطران Udo دعوة لرئيس الإنجيلية فى مصر للمشاركة فى مؤتمر بين رؤساء الكنائس والقيادات المسيحية الشرقية مع قادة الكنائس الكاثوليكية فى ألمانيا، ومن جانبه رحب زكى بالدعوة وأكد مشاركته، ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر فى فبراير المقبل.