سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 06:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الصين يدعو إلى استمرار المحادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية

الخميس، 20 يونيو 2019 05:47 م
رئيس الصين يدعو إلى استمرار المحادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية الرئيس الصينى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 اتفق رئيسا الصين وكوريا الشمالية، اليوم الخميس، على العمل بشكل مشترك من أجل خلق مستقبل مشرق للعلاقات بين الدولتين والحزبين الحاكمين، داعيًا في الوقت نفسه إلى استمرار المحادثات بين واشنطن وبيونج يانج حتى تحقيق نتائج مرجوة في الملف النووي.
 
جاء ذلك خلال محادثات أجراها الرئيس الصيني "شي جين بينج" ورئيس حزب العمال الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) "كيم جونغ أون" في العاصمة (بيونج يانج).
 
وأشاد بينج بالجهود التي بذلتها كوريا الشمالية لحماية السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وإخلائها من السلاح النووي، مشيرا إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يرتبط بالسلام والاستقرار الإقليميين.
 
وقال بينج "تم استعادة المستقبل المشرق لحل الملف النووي الكوري من خلال الحوار في العام الماضي، ما لاقى اعتراف وإشادة المجتمع الدولي. والآن يتطلع المجتمع الدولي عامة إلى الاستمرار في المحادثات بين الطرفين الأمريكي والكوري الشمالي حتى تحقيق نتائج مرجوة".
 
وحول العلاقات الصينية-الكورية الشمالية، قال بينج إنه عقد أربعة لقاءات مع نظيره الكوري الشمالي منذ العام الماضي، ما فتح صحفة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية الصينية الكورية، وعزز الصداقة العميقة بين البلدين، معربا عن ثقته بأن الطرفين قادرين على الاستفادة من الزيارة الحالية كفرصة نادرة لرسم المستقبل للعلاقات الصينية الكورية وخاصة بالتزامن مع مناسبة الذكرى السنوية الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام.
 
 

الصين

كوريا الشمالية

شي جين بينج

كوريا الديمقراطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة