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رئيس إقليم كردستان يزور بغداد وسط آمال فى حل الخلافات على أساس الدستور

الخميس، 20 يونيو 2019 01:41 م
رئيس إقليم كردستان يزور بغداد وسط آمال فى حل الخلافات على أساس الدستور رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني
كتب : أحمد جمعة

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يصل العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، للقاء رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من المسؤولين العراقيين؛ لبحث سبل حل الخلافات بين أربيل وبغداد.
 
 
ويأمل الجانبان، خلال أول زيارة للبارزاني إلى بغداد بعد انتخابه رئيسا للإقليم، فى حل الخلافات على أساس الدستور العراقي بين حكومتي بغداد وأربيل، وسط تزايد آمال الشعب العراقي بكافة مكوناته فى استثمار فرص التوافق لأجل خلق روح جديدة من التعايش المبني على الاعتراف بالحقوق الدستورية لكافة مكونات العراق.
 
 
وقال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب؛ فى تصريحات صحفية اليوم؛ إن العلاقات بين الإقليم وبغداد تسير نحو الأفضل منذ تشكيل السيد عبدالمهدي الحكومة الاتحادية، وتم حل العديد من الخلافات بين الطرفين وترجيح المصلحة العليا لجميع مكونات العراق.
 
 
وأضاف حبيب؛ أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني أعلن مرارا دعمه الكامل للسيد عادل عبدالمهدي وحل الخلافات على أساس الدستور و التوازن و التوافق بين مكونات العراق، لافتا إلى أن زيارة رئيس الإقليم في الظروف الحالية تدعم هذا التوجه رغم محاولات البعض تعكير الأجواء فى وقت لا يحتمل فيه العراق زعزعة استقراره.
 
 

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