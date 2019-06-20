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دراسة: منشطات الحمل لا تسبب السرطان للنساء

الخميس، 20 يونيو 2019 07:30 م
دراسة: منشطات الحمل لا تسبب السرطان للنساء منشطات الحمل
كتب بيتر إبراهيم

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أظهرت دراسة جديدة أن الأدوية المنشطة للحمل مثل التى تحتوى على المادة الفعالة "كلوميفين"، لا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان للنساء.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 9800 سيدة من النساء الأمريكيات اللواتى يعانين من العقم بين عامى 1965 و1988 ويليه عام 2010.

وكانت النساء اللائى تناولن العقار الذي يحتوى على كلوميفين سترات أو الجونادوتروبين كجزء من علاجات الخصوبة، أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدى، من أولئك اللائى لم يتناولن هذه العقاقير.

وأشار الدكتور لويز برينتون، رئيس علم الأوبئة بمعهد السرطان القومى الأمريكى، إلى أن استخدام أدوية الخصوبة لا تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى فى هذه الفئة من السكان من النساء، والذى يبعث على الاطمئنان لهذه الفئة من الأدوية.

وأضاف الباحثون أن سرطان الثدى يصيب ملايين من النساء فى جميع أنحاء العالم، ويحدث فى النساء الأكبر سنًا وينتقل غالبًا بالوراثة.



 

 


الخصوبة

الحمل

سرطان الثدى

اضرار منشطات الحمل

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