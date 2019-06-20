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دراسة: السمنة أثناء الحمل ترفع من خطر إصابة الطفل بالسكر بمعدل 40%

الخميس، 20 يونيو 2019 06:30 م
دراسة: السمنة أثناء الحمل ترفع من خطر إصابة الطفل بالسكر بمعدل 40% الحمل
كتب بيتر إبراهيم

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تشير الأبحاث إلى أن النساء المصابات بالسمنة أثناء الحمل يزيدن ثلاثة أضعاف خطر إنجاب طفل مصاب بداء السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الدراسة التي أجريت على حوالي 120 ألف امرأة أن المرأة الحامل التي تعاني من زيادة الوزن تواجه خطرًا أكبر بنسبة 40٪.

ومع ذلك، بالنسبة للأمهات الحوامل الذين يعانون من السمنة المفرطة أثناء حمل طفلهم، كان الخطر أعلى 3.5 مرات.

ويعتقد العلماء أن ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء وجود الطفل في الرحم قد "يبرمج" تطوير الحالة للطفل أيضًا.

وغطت بيانات دراسة جامعة أدنبره أكثر من 60 عامًا، وفي هذا الوقت ارتفع مستوى الأمهات البدينات خمسة أضعاف.

وقالت الباحثة البارزة بروفيسور "ريبيكا رينولدز" إن الدراسة أظهرت وجود صلة كبيرة بين مؤشر كتلة الجسم لدى الأمهات والأطفال المصابين بداء السكري.

وقال فريق البحث في مجلة Diabetologia أن إستراتيجيات الحد من السمنة وزيادة الوزن عند النساء في سن الإنجاب ضرورية.

 


الحمل

مرض السكر من النوع 2

سكر الحمل

السمنة فى الحمل

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