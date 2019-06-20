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دراسة: الألعاب الحديثة المعتمدة على الأرقام تطور المهارات العقلية للطفل

الخميس، 20 يونيو 2019 03:00 م
دراسة: الألعاب الحديثة المعتمدة على الأرقام تطور المهارات العقلية للطفل العاب على الكمبيوتر
كتب بيتر إبراهيم

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نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، حيث أفادت أن ممارسة الألعاب الحديثة التى تعتمد على الأرقام قد تطور من المهارات العقلية للطفل، وبالتالى تتيح له دراسة الرياضيات بكل سهولة ويسر وقد ترفع من درجاته فى الامتحانات.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضحت الدكتورة "ميليسا ليبرتوس"، باحثة الإدراك من جامعة بيتسبيرج فى ولاية بنسلفانيا، أن الألعاب تنمى مهارات الطفل العقلية وتزيد من تركيزه وترفع مستوى ذكائه.

وقالت ميليسيا: "يمكن أن ينظر إلى الألعاب الرقمية باعتبارها تنبيهًا للمخ كى تؤثر على المهارات الحسابية للطفل بكل سهولة".

كما أكد الدكتور "دانيال هايد" من جامعة إلينوى فى أوربانا شامبين على أن الألعاب التى تعتمد على التفكير فى الكميات والأرقام قد تمكنهم من القضاء على مشاكل الرياضيات، وذلك من خلال تحسين الحالة الذهنية لهم.

وأضاف ستار وهو دكتور فى جامعة ديوك فى دورهام بولاية نورث كارولينا أن الألعاب الكمبيوترية المتوفرة فى السوق الآن التى تعتمد على سباقات الأرقام من الممكن جداً أن تكون مفيدة لجميع الأطفال كى تحسن من مهاراتهم العقلية.

 

 


العاب على الكمبيوتر

فوائد الالعاب

الذكاء الرياضى

فوائد الألعاب

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