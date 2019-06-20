دار الإفتاء للمواطنين: لا تلتفتوا لشائعات الجماعات الإرهابية

كتب على عبد الرحمن

دعت دار الإفتاء المصرية، الشعب المصرى إلى عدم الالتفات والاستماع إلى الشائعات المغرضة التى تطلقها جماعات الإرهاب، لأنها تهدف إلى النيل من أمن وسلامة واستقرار الوطن.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"ندعو شعب مصر العظيم إلى ضرورة تقدير أهمية هذه المرحلة وإلى عدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تطلقها جماعات الإرهاب، والتي لا هدف لها إلا النيل من أمن وسلامة واستقرار الوطن"

وتابعت،"وليعلم كل المصريين أن الذين يهاجمون الوطن الغالي بالإساءة إلى رموزه أو الاستهانة بإنجازته، لن ينالوا مرادهم وسيمحق الله كيدهم؛ فالتاريخ شاهد أن من أراد مصرنا بسوء فإن الله تعالى يرد كيده في نحره، فمصر السلام لا تعتدي على أحد بل تمد يدها بالسلام والأمن والتعاون والخير إلى كل شعوب العالم".