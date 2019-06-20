"خلى بالك فيها حبس".. كل ما تريد معرفته عن جرائم الفعل الفاضح

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن جرائم الفعل الفاضح، وتفسير كل منها، حتى يتم تجنبها.. و"اليوم السابع" يوضح مفهوم جرائم الفعل الفاضح وأركانها المختلفة، التى تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس.



1- جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام

من أهم شروط هذه الجريمة، هو توافر ركن العلانية، بمعنى أن يقع الفعل الفاضح فى مكان عام، والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.

2- جريمة الاعتياد على الفسق والفجور

من أهم شروط هذه الجريمة، هو ركن الاعتياد، بمعنى أن يتكرر الفعل أكثر من مرة، أو شمول صحيفة السوابق لأكثر من قضية دعارة أو آداب.

3- جريمة التحريض على الفسق والفجور

من أهم أركان تلك الجريمة، هو ثبوت التحريض سواء بالقول أو الفعل، أو الإشارة للتحريض على ارتكاب الفعل الفاحش.

4- جريمة إدارة مسكن لارتكاب أعمال منافيه للآداب العامة

من أهم أركان تلك الجريمة، هو علم صاحب المسكن، بإدارة المسكن فى تلك الأفعال، وبثبوت عدم علمه تنتفى الجريمة.