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خفر السواحل التركى يعتقل 46 مهاجرا خلال محاولاتهم السفر إلى اليونان

الخميس، 20 يونيو 2019 02:37 م
خفر السواحل التركى يعتقل 46 مهاجرا خلال محاولاتهم السفر إلى اليونان مهاجرون _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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ضبطت فرق خفر السواحل التركية 46 مهاجرا غير شرعيين فى ولاية باليكسير غربى البلاد، أثناء توجههم إلى الجزر اليونانية، بحسب "روسيا اليوم".

وحسب المصادر الإعلامية المحلية، فقد ضبط المهاجرون قبالة سواحل جزيرة جبلاك التابعة لقضاء أيفاليك على متن مركب مطاطي.

وبينت المصادر، أن خفر السواحل ضبطوا القارب وكان على متنه 42 مهاجرا أفغانيا وأربعة إيرانيين، بينهم 9 نساء و19 طفلا.

وأشارت إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مخفر خفر السواحل فى جزيرة جوندا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 


خفر السواحل التركية

تركيا

أخبار تركيا

اعتقال 46 مهاجرا

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