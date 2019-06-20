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خطة أمنية بالإسكندرية لتأمين المشجعين والطرق خلال "أمم أفريقيا"

الخميس، 20 يونيو 2019 02:36 م
خطة أمنية بالإسكندرية لتأمين المشجعين والطرق خلال "أمم أفريقيا" قوات امن - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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استعدت مديرية أمن الإسكندرية بخطة أمنية محكمة لتأمين استاد الإسكندرية لاستقبال المجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية وعقدت القيادات الأمنية اجتماعا موسعا لوضع الخطة الأمنية لتأمين كافة ملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية ولضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين والمنتخبات المشاركة والجماهير .

 

وشملت الخطة الأمنية تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة الفرق الرياضية واستاد الإسكندرية  والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، بالإضافة إلى  تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف .

 

وفى إطار مواصلة تطوير مستوى الأداء الأمنى فى مجال المرور، فقد تم دعم رجال المرور بالآليات الحديثة التى تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين .

 

وتكثف الأجهزة الأمنية من تواجدها على المحاور الرئيسية ونشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى.

 

واشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفرق الرياضية لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات .

 

كما شددت مديرية أمن الإسكندرية على الالتزام بضرورة تواجد تحقيق البطاقة الشخصية مع بطاقة المشجع وتذكر الدخول للتمكن من حضور المباريات ولا يسمح لاى شخص بالدخول الا بتوافر بطاقة المشجع والتذكرة.

 

كما تم التنسيق مع إدارة الإستاد على تجهيز المحيط الخارجى للأستاد و كافة بوابات الدخول و المدرجات بكاميرات المراقبة و ربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية و متابعة و تسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة .

 

كما أكد على تواجده و كافة المستويات الأشرافية و القيادية ميدانياً لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباريات بكل دقة .

 

كما تكثف قوات الأمن من تواجدها بطريق الكورنيش والأماكن السياحية بمحافظة الإسكندرية لزيادة تأمينها لتمكن المشجعين بالاستمتاع بالاماكن السياحية خلال فترة البطولة.

 


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استاد الاسكندريه

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