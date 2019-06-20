خبير أمنى: خطط تأمين أمم أفريقيا لا تقتصر على المحافظات التى تقام بها البطولة

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء أشرف يعقوب الخبير الأمنى، إن جهاز الشرطة يمتلك كفاءات أمنية وخطط متطورة وأجهزة حديثة تضمن له تأمين بطولة أمم أفريقيا بشكل حضارى يليق باسم وسمعة مصر.

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن خطط التأمين تبدأ من لحظة وصول الضيوف للبلاد مرورا بأجواء البطولة وصولاً للمغادرة.

ونوه الخبير الأمنى، إلى أن خطط التأمين لا تقتصر على المحافظات التى ستقام بها البطولة، وإنما تمتد لكافة محافظات الجمهورية من خلال الاستنفار الأمنى، خاصة فى ظل لجوء عددا من الضيوف للتنزه والاستمتاع بمحافظات مصر المختلفة لما تحتويه من معالم أثرية وحضارية وترفيهية.

وتنفذ أجهزة الأمن خطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.